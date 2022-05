Nathaly Luana ganha notoriedade como influencer e projeta carreira

A beldade decide profissionalizar carreira e afirma melhor momento da vida.

Linda, elegante e alta! Isso além de falar de sua simpatia que contagia a todos a sua volta. Estamos falando de Nathaly Luana, a matogrossense de 24 anos que vem conquistando e fazendo seu público através das redes sociais e também pelos ensaios que divulga. Desde os 14 anos a beldade começou a trabalhar com sua beleza, participando de clipes, concursos de misses, teatro e danças. Com esse currículo a beldade vê cada vez mais sua carreira necessitando de profissionalizar, com isso ela está analisando diversos projetos artísticos que estão a sua volta. Como por exemplo desfilar em uma grande escola de samba de São Paulo, participar de um concurso de musa e até um convite para posar nua em uma grande revista nacional. Nathy não descarta, mas também não confirma se aceitará ou não os desafios. De todo modo vale muito a pena aguardar os próximos passos da gata que promete ser bem promissores.

