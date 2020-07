Nathy Gregório diz que se tornou modelo por hobby e inspira outras meninas

Aos 19 anos de idade ótimas experiências com a câmera.

Apenas 19 anos de idade, mas que não significa menos experiente, estamos falando de Nathy Gregório. A paulistana que afirma ter começado a ser modelo mais por hobby hoje vê sua carreira começando a ter traços profissionais. Focada e sempre destinada a alcançar seus sonhos, Nathy hoje é motivo de disputa por fotógrafos que tem interesse em clicar a beldade. Um desses profissionais ainda elogia dizendo que sua desenvoltura com a câmera ajuda e muito na qualidade de um ensaio profissional e que ela tem isso de sobra. Eala também já participou de um campeonato de fisiculturismo e fez super bonito na ocasião, porém imagina que o seu foco está mesmo na carreira de modelo. Algo que está rodando a vida da beldade é o foco mesmo no seu canal que será lançado em breve com muitas novidades e que Nathy se compromete a apresentar ao seu público em breve. Vamos aguardar e acompanhar os próximos passos da musa.

inovadayassessoria@gmail.com