Niege Menegat volta ainda mais sensual em fotos exclusivas para o Bella da Semana

A modelo Niege Menegat está de volta ao Bella da Semana. Essa é a segunda vez que a gaúcha fotografa para a maior revista masculina do país e o ensaio chamou muito a atenção dos fãs. Mais de um milhão de usuários assistiram a transmissão ao vivo pelas redes sociais do Bella da Semana, e o lançamento foi um sucesso.

“Entendo melhor sobre a sensualidade e o poder que ela nos dá e acredito que essa “confiança” transpareça nas fotos e vídeos”, revela Niege. Nascida em Passo Fundo (RS), a modelo vive atualmente em São Paulo onde trabalha também como produtora de moda. A mudança para a capital paulista fez parte do crescimento profissional após seu primeiro ensaio para o Bella da Semana.

“Depois do meu primeiro ensaio, do dia para noite fiquei muito conhecida, apareceu gente de todo lugar do mundo querendo parabenizar, criticar, ou conversar. Minha rede social (apenas Facebook na época) explodiu. Confesso no começo fiquei bastante assustada com tamanha exposição, não estava acostumada. Porém, foi um trabalho importantíssimo na minha vida, abriu muitas oportunidades, muitos caminhos”.

Além de falar sobre sua vida profissional, Niege revelou alguns segredos pessoais. Para ela, caráter é fundamental para conquistá-la e que é louca por olhos claros.

Para encerrar, Niege falou sobre a experiência de fotografar novamente para o Bella da Semana. “Foi maravilhoso. Assim como no primeiro ensaio a equipe foi incrível, os ensaios do Bella são extremamente profissionais. Além de divertido, trabalho gostoso! Daqueles que a gente sai muito cansada mas também muito feliz”.

(Belladasemana.com)