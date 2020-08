Nycce Santos faz sucesso com corpo perfeito e disputa para ser Musa do Sport

Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza e seu corpo escultural que desperta a atenção de todos. Estamos falando da gata Nycce Santos, que arrasa com seu corpo perfeito nas redes sociais.

Esplêndida e provocante, Nycce Santos é aquela morena que através de cliques onde demonstra seu corpo sarado com muita sensualidade e charme para deixar os marmajos de plantão encantados com ela.

Nycce, de apenas 27 anos, vive em Caruaru/PE, torce para o Sport Recife e resolveu se candidatar no concurso Musa do Brasileirão para concorrer a ser musa do seu time do coração e a torcedora do Leão falou sobre a emoção de participar deste evento. "Nossa, não tenho nem palavra pra descrever a emoção. Desde de quando eu era ainda pequena, ficava olhando meu time e falava queria um dia poder ser a musa dele. ", disse.

Ainda ele complementou sobre a emoção de concorrer a Musa do Sport. " Teve um tempo, não me recordo o ano, o Sport foi campeão pernambucano e fui convidada para ser musa da cidade onde eu morava, chamada Camocim de São Feliz, então eu senti a alegria de participar em nome do meu Sport, e agora então nesse concurso tão maravilhoso, estou sem palavras para descrever essa emoção, o AMOR pelo Leão da Ilha do Retiro", declarou Nycce Santos.