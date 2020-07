Obsessão pelo corpo perfeito: Musa fitness pode passar até 8 horas diárias na academia em busca do corpo perfeito

“O carnaval nos faz buscar a perfeição”, declarou a ex Musa do Peruche, Vanusa Freitas

A ex-Musa da Unidos do Peruche, Vanusa Freitas, já mostrou que gosta de malhar e exibir o corpão. A modelo, que recentemente foi capa da Playboy Portugal, pode passar até 8 horas diárias na academia. “Malhar para mim é uma terapia”, conta Vanusa.

Assim como várias musas fitness, ela conta que frequenta a academia 7 dias por semana, sem falhar. “No início treinava sozinha, mas já tem um tempo que decidi contratar um personal”.

Além dos exercícios, Vanusa também faz acompanhamento com um coach para orientá-la em uma dieta saudável e balanceada. “Confesso que sou viciada em academia sim, mas essas loucuras que outras musas fitness fazem de só comer ovo e batata doce eu não faço. Acredito que é melhor fazer uma dieta saudável acompanhada de um profissional do que fazer essas loucuras que elas fazem”.

A modelo contou que também é adepta ao jejum. “Única coisa que faço é o cardio em jejum todos os dias pela manhã, faço a bastante tempo e já me acostumei”.

Com destaque para o bumbum, Vanusa Freitas estará na edição de agosto da Playboy Portugal. A modelo posou com um look dourado de coelhinha.