Paloma Vidor profissionaliza carreira e ganha destaque como influencer

Rejeitando o título a beldade tem projetos para o próximo ano.

Sem dúvida alguma uma daquelas mulheres que chama a atenção por onde passa, estamos falando de Paloma Vidor que vem se destacando nas redes sociais por seu jeito autêntico. Quem vê a gata sempre alegre e sorridente não imagina que ela é zero álcool. Isso mesmo a beldade afirmou que não toma nenhuma tipo de bebida com teor alcoólico mas que se diverte igual ou até mais os que gostam de beber. Agora no ano em que a pandemia parou o mundo Paloma aproveita sua ascensão nas redes sociais para organizar seus projetos para o futuro, isso porque ela conta com assessoria artística e alguns convites inclusive um para ser musa de uma grande escola de samba de São Paulo, onde a musa afirma que irá realizar um de seus maiores sonhos que é justamente desfilar na avenida. Resta saber qual será o desfecho e os próximos passos da beldade.