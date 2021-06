Pamela Adriane se destaca nas redes sociais como influenciadora de moda

Ela é linda, inteligente, ama tirar fotos e é apaixonada por influenciar as pessoas através das suas redes sociais. Estamos falando da digital influencer de moda e modelo Pamela Adriane, que arrasa e encanta por onde passa chamando a atenção de todos com seu estilo carismático, autêntico e original. Por isso ela bomba no Instagram com mais de 10 mil seguidores, ganhando cada vez mais destaque e aumentando seu engajamento.

A modelo mineira, de apenas 24 anos, mora em Belo Horizonte, estudante de Nutrição e Moda, ama influenciar seus milhares de seguidores nas suas redes sociais, onde através delas virou uma criadora de conteúdo para influencer com dicas de moda sempre exibindo looks variados modernos, casuais ou originais, sempre demonstrando toda a sua beleza, simpatia e seu empoderamento feminino.

Além disso, a morena é cogitada para entrar na casa mais vigiada do Brasil, onde seu nome vem sendo especulado para participar do reality show Big Brother Brasil 22, exibido pela Rede Globo, porém a influenciadora deixou o mistério no ar sobre essa notícia.

Para poder acompanhar mais sobre Pamela Adriane, basta seguir ela no seu Instagram oficial @pamelaadriane, e curtir suas lindas fotos.