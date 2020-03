Passista que vive na Alemanha fala sobre medo voltar ao Brasil devido ao coronavírus "Prejuízos"

A passista Claudia Krappel saiu do Brasil há 23 anos para levar a cultura brasileira para a Alemanha e faturar alto. Fazendo diversos shows no país, participando de programas de entretenimento da TV alemã e até conhecendo celebridades como Rami Malek, ela confessou que esse período de coronavírus está sendo a pior parte do seu sonho vivido na Europa até agora. "Meus shows foram todos cancelados, estamos vivendo em um clima de terror. Aqui na Alemanha parecem estarem controlando bem a doença incentivando o isolamento social, mas por conta disso eu tive muitos prejuízos", disse.

Para mostrar aos seus familiares no Brasil como está a rotina dos alemães, Claudia revelou fotos das prateleiras do mercado vazias. "Todos fizeram estoque em casa com medo do lockdown, estamos todos no mesmo barco".

A passista também falou sobre os seus próximos planos após a crise. "Nunca pensei que passaria por isso, mas depois de 23 anos na Alemanha, estou cogitando voltar para o Brasil".