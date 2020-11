Patricia Fortunato arrasa nas redes sociais ostentando shape perfeito

Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza e seu corpo escultural que desperta a atenção de todos. Estamos falando da modelo fitness Patricia Fortunato, que arrasa com seu corpo perfeito nas redes sociais.

Esplêndida e provocante, Patricia Fortunato participou há algumas semanas do desfile de biquni do concurso Musa do Brasileirão 2020 representando o Athletico Paranaense e encantou a todos com sua simpatia, beleza e suas curvas, com muita sensualidade e ousadia.

A gata anunciou que entrou para a faculdade de Nutrição, mas ainda continua com a sua carreira de modelo. "Comecei a fazer a faculdade e quero me tornar uma nutricionista. Não parei a minha carreira de modelo e continuo recebendo propostas para posar para marcas", declarou a beldade torcedora do Furacão.

Nas redes sociais, a gata rubro-negra não economiza nas fotos ostentando todas as suas belas curvas através de fotos ousadas.