Paula Fernandes no Bella da Semana

Delicada, rosto de bonequinha e corpo perfeito. Paula Fernandes é uma bela estudante que deixou os seguidores enlouquecidos durante o ensaio ao vivo!

Com apenas 20 anos, a modelo curitibana chamou muito a atenção dos fãs durante seu ensaio ao vivo. Aliás, seu jeito extrovertido foi um dos pontos altos do ensaio. “Sou muito desinibida, então foi tranquilo”, conta a modelo.

Para manter o corpão em dia, Paula Fernandes conta que costuma praticar corrida e toma muitas vitaminas. Torcedora do Coritiba, a modelo paranaense adora sair com as amigas. “Uma saída com os amigos terminando a noite com quem gosto! Um domingo com churrasco, uma cervejinha e a companhia das pessoas que amo”.