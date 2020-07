Paulistana Li Castiglione se reinventa durante a quarentena

A gata afirma dificuldades com a pandemia mas sem perder o foco.

Uma linda mulher de 32 anos e muita simpatia. Essa é a melhor forma de falarmos de Li Castiglione, atualmente morando na cidade de Taubaté a beldade afirma que antes da pandemia estava se preprarando para um campeonato fitness, mas que está se reinventado para não perder o corpo dos sonhos. A beldade diz que a 11 anos treina duro e com dieta focada, diz também que está em sua melhor fase e que passando a pandemia volta com muito mais vontade e empenho. Isso porque a gata está sendo sondada para alguns projetos artísticos e devido a isso entende que o momento será ainda de mais cuidado. Ela nos revelou que existe uma escola de samba em São Paulo que a convidou para pertencer o time de musas da agremiação. “Foi uma surpresa e tanto, eu amo samba e sim, entendo que pode ser a hora de sair na avenida”. Quem acompanha as redes sociais de Li, sabe que é um antídoto para enfrentar problemas, a gata revela que muitas seguidoras gostam de ver sua rotina e algumas já afirmaram que enfrentaram a depressão e se motivaram. Agora resta saber quando poderemos ver nossa musa influencer por aí. Ela afirma que muitos outros projetos estão por vir e que logo menos nos conta mais novidades.