Pernocas organiza seus próximos projetos durante a quarentena

A atriz pornô que já fez mais de 100 filmes, agora quer ser musa do do Grêmio.

Ela é ruiva, tem 1,75 de altura e no currículo ostenta a gravação de mais de 100 filmes eróticos. Estamos falando de Pernocas, ou Cássia Rosa seu nome verdadeiro. Sendo uma das principais atrizes eróticas do país ela afirma ter contracenado com mais de 100 pessoas. Uma das curiosidade que as pessoas têm sobre o filme erótico é se é possível sentir tesão em cena e a musa responde sem meias palavras, “tudo depende do ambiente, a maneira como estou me sentindo em cena, mas sim é possível sentir tesão e até gozar em uma gravação”. Sobre o assédio na rua ela afirma que muitas pessoas reconhecem ela outras são mais discretas porém, para surpresa ela afirma que muitas mulheres param pra conversar com ela e dizer que gosta dos filmes da beldade.

Porém sendo ela uma das mulheres que mais sabem o que quer ela tem outros planos artísticos pós quarentena, ela quer ser musa do Grêmio no concurso nacional que irá eleger a torcedora mais bela do Brasil e pelo que tudo indica entra com um favoritismo importante. Inclusive a beldade fez um ensaio sensual com o uniforme do time tricolor que dará o que falar. Sem duvida vale a pena aguardar e ver o desdobramento desse concurso.