Piracicabana aproveita a quarentena e aproveita as redes sociais para ajudar e incentivar pessoas

Amanda Moura é uma das principais influencers do interior e deve ser musa nacional em breve.

Uma das principais modelos do interior de São Paulo, estamos falando da Amanda Moura de 25 anos de idade. A gata que já foi musa do rodeio de Piracicaba começou a ver sua carreira artística decolar, hoje muito disputada por lojas e empresas que querem vincular sua imagem ao potencial artístico e beleza da morena.

Sobre o momento de quarentena ela afirma que irá ajudar as pessoas da maneira que puder, atualmente dona de Boutique na região ela vem concedendo desconto para quem colabora com alimentos não perecíveis e dessa forma está fomentando a economia local.

Quando perguntamos se a gata se considera uma musa a beldade dispara “Sim, pois me considero fonte de inspiração para várias garotas, por ter conseguido realizar várias conquistas como eliminar 23 quilos, ganhar o concurso de madrinha do rodeio de Piracicaba e ser uma blogueira e digital influencer bem conceituada principalmente em minha cidade de origem.”

Fora todo potencial artístico regional, Amanda está sendo sondada já para projetos a nível nacional. Existe uma possibilidade grande dela ser musa no carnaval do ano que vem e também para participar de alguns concursos, sobre as propostas a gata afirma ainda não saber, mas que está analisando todas as propostas junto com seu staff, já que ela agora faz parte de uma produtora que cuida de influencers e musas e com toda certeza será uma decisão a ser tomada de cabeça fria e de forma estratégica.

(inovadayassessoria@gmail.com)