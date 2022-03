Pode pedir música: Modelo cubatense Sandra Gonçalves conquista três títulos “num só lance”

“Agora quem dá bola é a Sandra, a Sandra é a nossa campeã“, parafraseando o hino do Santos, time de coração de Sandra Gonçalves, que num só dia pendurou três títulos no pescoço, o Musa da Torcida, Musa Destaque e Musa do Futebol Litoral.

No total ela levou seis títulos só nesse período, sendo eles o Musa do Santos, Musa da Embaixada Santos Cubatão S.F.C, Musa da Escola de Samba Sangue Jovem S.F.C, Musa da Torcida, Musa Destaque e Musa do Futebol Litoral.

E quer se surpreender mais? Ela, que tem hoje 48 anos, começou esse reinado apenas pouco mais de três anos atrás. A primeira vitória veio em 2018 em um concurso da Feira Afro de Cubatão, mais tarde o de “Mulher+” no Ilha Porchat Clube; no ano seguinte, 2019, após fazer seu primeiro curso de modelo, levou outras três faixas conquistadas no Clube dos Portuários para casa. Um detalhe: ela venceu os três dos três concursos que particiou, ou seja, aproveitamento de 100%.

O único adversário que segurou Sandra por um tempo foi a pandemia, talvez sem ela tivesse mais faixas para mostrar. Mas o restante também não foi fácil, já que tem de dividir o tempo de empresária com os treinos em academias, viagens e todos outros cuidados com saúde e aparência.

“Todo o esforço valeu a pena, foram muitas vitórias, muitos obstáculos, claro, mas no final eu tive o resultado na mesma medida dos desses esforços” resume Sandra.

E vem mais título por aí, já que ela vem se preparando para novas rodadas que devem acontecer em breve e com mais frequência, agora com o enfraquecimento da pandemia.

Enquanto isso, vamos continuar acompanhando a preparação de Sandra Gonçalves através de seu instagram @sandragoncalvesofc.