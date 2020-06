Poliana Lima arrasa em ensaio em homenagem ao São Paulo

A modelo Poliana Lima, de 29 anos, exibiu toda a sua beleza em um ensaio fotográfico, na Avenida Paulista, de tirar o fôlego para homenagear o seu time do coração, o São Paulo Futebol Clube. A morena que é apaixonada é pelo clube do Morumbi, conquistou vai concorrer ao posto de Musa do São Paulo pelo concurso Musa do Brasileirão neste ano.

"Estou super empolgada para esse processo (Musa do São Paulo) e amo demais o São Paulo. Além do mais estou realizando um grande sonho de representar o meu time do coração", declarou Poliana Lima, que é da zona norte da capital paulista e formou-se em Arquitetura.