Preparação do Barcelona para Pré Temporada faz brasileira bater recorde de vendas da Playboy usando camisa do time

Modelo Luana Sandien personalizou camisa do Barcelona em fotos lançadas em março, mas edição estourou só agora

As fotos da modelo com a camisa do Barcelona para a Playboy África de março começaram a estourar somente agora com a preparação do time para a Pré temporada do futebol espanhol 2021/22. Em fotos com a camisa cortada e mostrando partes dos seios, a modelo reuniu torcedores fanáticos pelo Barcelona, que só descobriram a edição agora. “Estão me perguntando porque a revista está saindo tão rápido das bancas da África, foi algo inusitado”, ela conta.

Com esse salto nas vendas, tanto nas bancas do continente africano como também nas bancas digitais para o mundo todo, a modelo está perto de conseguir um recorde de vendas. “Me falaram que o último recorde da edição foi há 5 anos. É um privilégio estar tão perto de realizar esse sonho agora”. Para bater o recorde, ela precisa vender mais de 17 mil exemplares.

Apesar da repercussão agora, a modelo conta que antes sofreu duras críticas por ter escolhido posar com a camisa do time usando uma bola de basquete. A bola de basquete simbolizou seu divórcio com o ex-astro da NBA, Maciej Lampe. “Eu sempre torci pelo Barcelona porque moro na Espanha, então a influência deles aqui é mais forte. E também eu acho que os jogadores são muito mais hot do que o de outros times”.