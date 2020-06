Priscilla Brito, do Paraná Clube, é a nova Musa do Paranaense

A curitibana Priscilla Brito foi eleita a Musa do Paranaense 2020 no último dia 15 (maio), superando outras 9 concorrentes.

Priscilla, que é representante do Paraná Clube, foi eleita em concurso que elege a torcedora mais bela e conhecedora de um dos 10 times participantes do Campeonato Paranaense de Futebol.

"O concurso desde o início é super correto, independente se a participante tenha mais seguidores ou conhecidos no ramo do futebol. É um concurso que requer conhecimentos sobre o futebol e sobre o seu time, sempre teve como foco a importância da torcida feminina e mostrar que nós, mulheres, tem espaço sim nas arquibancadas" afirma ela.

O concurso teve 3 etapas restando na última delas apenas 10 candidatas que foram "sabatinadas" pelos jurados escolhidos pela organização quanto aos conhecimentos sobre o futebol paranaense e as equipes que representavam e, também, através de votação online de torcedores.

"Serei eternamente grata pela organização do concurso por ter me dado essa oportunidade e por toda a paciência durante o concurso, agradecer também a torcida do Paraná que me ajudou muito e claro minha família que teve um papel fundamental" finalizou.