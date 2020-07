Programa Papo Rápido entrevista apresentado pela Modelo Ana Calheiro agora no canal do youtube

O novo programa no Youtube Papo Rápido Entrevista do Laercio S.N e apresentado pela modelo e top model Ana Calheiro é uma mistura de jornalismo, informação, humor e música. Com a participação de comentaristas, jornalistas e convidados especiais, os assuntos serão abordados pelo programa em forma de bate-papo. Depois de anos o empresario resolveu colocar o projeto em pratica pelo youtube no horário nobre aos Sábados partir 20 hs a 21hs , Ana Calheiro encara a transparência de modelo para o entretenimento com uma nova postura corporal e entonação de voz, pois sabe-se que o visual precisa mudar radicalmente no momento em que uma modelo vira apresentadora.

L.M.P artísticas e assessoria