Psicológa e Atleta Alinne Sabino faz trabalho incrível nas redes sociais

Através das redes sociais ela alia a saúde mental e fisíca através do esporte e da psicologia. Estamos falando da psicológa e atleta fitness Alinne Sabino, que diariamento publica dicas para os seus seguidores sobre exercitar a mente e o corpo.

Por meio do seu Instagram oficial @alinnesabino, ela faz um incrível trabalho na internet e responde muitas perguntas diariamente dos seus mais de 89 mil seguidores à respeito de como ter uma saúde mental e vida saudável através do esporte. Esse incrível trabalho ajudaa pessoas a elevar a auto-estima de quem não passa por um momento bom e se descuida do corpo e da mente.

"O equilibrio é muito importante para o corpo. Ajudo diariamente os meus seguidores com dicas sobre como usar o esporte para obter uma vida saudável e saúde mental em perfeita sintonia", declarou a atleta de crossfit Alinne Sabino, que é muito elogiada pelas seus cliques mostrando seu corpo sarado.