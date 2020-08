‘Quem não mostra o quanto você é um mulherão de poder, não merece estar ao seu lado’, afirma criadora de ‘Casos de Família’ online

A blogueira e digital influencer Carol Nunes dá dicas para reconhecer e se livrar de um boy lixo, ou seja, o parceiro que apenas cria uma relação tóxica

Em seu quadro no Stories do Instagram “Casos de Família”, Carol Nunes tem recebido uma enxurrada de perguntas sobre relacionamentos amorosos, que aliás, têm sido a maioria. Diante disso, a digital influencer sabe como reconhecer um príncipe que, na verdade, é um sapo, “aquele que com atos risonhos e tentando fingir que tudo é uma brincadeirinha, diminui a mulher com palavras, esse pra mim é o primeiro ato”, afirma a conselheira amorosa.

Entre os relatos mais frequentes, ela afirma que recebe histórias sobre homens que no início se mostram super atenciosos e carinhosos, mas aos poucos vão criando relacionamentos abusivos sem que as mulheres (ou homens) percebam. A dica da Carol Nunes é uma só: fuja! “Saiba de início identificar os mínimos atos que possam te mostrar um futuro relacionamento abusivo, ciúmes em excesso não é amor, proibição não é zelo, quem não levanta sua autoestima e tá do seu lado pra mostrar a cada dia o quanto você é um mulherão de poder e com o mundo pra conquistar, não merece estar ao seu lado”, afirma Carol.

Jennifer da Silva/MF Press Global