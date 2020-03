"A Itália está de luto, não tem clima para Big Brother", diz Fabiana Britto, sobre adiantar encerramento do programa no país

Final do Big Brother Itália será adiantado para o dia 4 de abril, em vez de 27

Festa de encerramento do Big Brother Brasil é incerta

Fabiana Britto, uma das primeiras brasileiras a participar do Big Brother Itália (Grande Fratello), edição de 2018, falou sobre o encerramento do programa, que ainda estava no ar, por causa da pandemia pelo coronavírus no país. A final do Big Brother Itália será adiantada para o dia 4 de abril, em vez de 27.

“A Itália está de luto, não tem clima para Big Brother. O entretenimento ficou para trás. A televisão está focada no jornalismo e informações sobre o vírus para os italianos”, diz Fabiana, morando na Itália.

Ela comentou sobre a decisão deles e disse que vem acompanhando o que está acontecendo no Brasil. “Eu entendo a decisão deles em tirar o programa do ar neste momento e acredito que o Big Brother Brasil deveria fazer o mesmo. É importante investir em informação responsável agora”.

De acordo com o UOL, uma seguidora, então, questionou Boninho, diretor do reality brasileiro, sobre a possibilidade de o programa ser encerrado antes do prazo e ele respondeu. "Não queremos".

Apesar da declaração, de acordo com coluna da Patrícia Kogut, festa de encerramento do BBB20 ainda é incerta.