Rafael Porto faz sucesso como personal de famosas e de participante da Fazenda 12

Natural de Franca, no interior de São Paulo, o PERSONAL TRAINER, Rafael Porto, que pode ser acompanhado pelo Instagram oficial @rafael07rpc, é um típico exemplo de profissional que começou com pouco e, sonhando grande atingiu o sucesso.

Ele que atende diversas famosas, incluindo influencers digitais, modelos e bailarinas. Entre elas se destaca a modelo Victoria Vallarim (@victoriavallarim), participante do reality show "A Fazenda 12", da Rede Record. Além da "peoa", Rafael também atende a digital influencer e modelo Sharlene Seixas (@sharleneseixasoficial) e a ex-panicat Wendy Tavares (@wendyravaresoficial), entre outras musas. As beldades esbanjam um corpo lindo em suas redes sociais e televisão, exibindo o resultado dos treinos realizado pelo mestre @rafael07rpc.

Rafael Porto, além de atuar como personal, também chama atenção na área da moda, vem fotografando para diversas marcas e segmentos da área fitness. Com um corpo impecável, e uma carreira inspiradora , batalhou muito pelo reconhecimento que recebe hoje. Apesar da pouca idade, foi campeão por diversas vezes no mundo do fisiculturismo, no qual todo esforço e mérito trouxe para ele um reconhecimento profissional desejado por muitos, chamando a atenção do mundo da fama.