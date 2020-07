Rafaela Monteiro mostra estilo autêntico que influencia

Carioca de 25 anos conquista milhares de fãs pelas redes sociais.

Um desejo que segundo ela própria vem desde criança, mas que agora vem se tornando realidade, que é ser uma modelo. Atualmente Rafaela Monteiro de 25 anos chama bastante a atenção nas redes sociais onde esbanja simpatia e compartilha muitas coisas de sua vida. Um talento inegável para fotos fez com que a beldade chamasse a atenção de muitas pessoas do Brasil. Não é à toa que a gata já tem alguns projetos artísticos para serem analisado, a ideia é profissionalizar a carreira da beldade aproveitando justamente o período de quarentena. Nas mãos da moça existe dois importantes projetos, um deles é pra gata ser musa em uma escola de samba de São Paulo, e o outro é ela participar de um concurso que busca eleger a a torcedora mais bela do Brasil. Ela não diz sim mas também não nega as possibilidades que vem a todo momento. Mas uma coisa é fato, novidades podem ser aguardadas.

inovadayassessoria@gmail.com