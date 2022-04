Rainha da Vila Maria, Savia David adere ao ‘blowout’ e assume os cabelos crespos: “fugindo dos padrões”

Famosas negras do mundo todo já aderiram ao ‘blowout’, uma técnica de finalização que dá mais volume para os cabelos crespos e deixa o penteado ainda mais cheio de personalidade. Quem também assumiu suas madeixas naturais foi Savia David, rainha de bateria da Unidos de Vila Maria. Mulher preta, de origem humilde e empoderada, ela quer incentivar e inspirar outras mulheres negras a assumirem suas raízes, deixando os padrões estéticos de lado.

“Assumir nossa essência e naturalidade é um grito de liberdade. E é isso que quero passar para as pessoas. Por estar no Carnaval, acabo influenciando e inspirando, tenho consciência disso e quero levar uma mensagem positiva principalmente para mulheres negras assim como eu. Estou fugindo dos padrões e levantando essa bandeira”, destaca. “A diversidade é muito importante e saudável, não podemos nos prender a padrões e modismos”.

Exaltando a beleza afro por onde passa, Savia assumiu o cabelo crespo para participar de programas de TV e ensaios fotográficos. A ideia é mostrar sua essência e falar de empoderamento feminino. Ela também surgiu com seu visual raiz nos últimos ensaios na quadra da escola de samba. Vale lembrar que a rainha passou por recente transição capilar, já que fazia muitos alisamentos e usava muitos produtos químicos no cabelo.

“É uma questão de personalidade, de coragem. O cabelo fica com um volume poderoso, a mulher se sente mais confiante e atraente. Assim acontece comigo. E isso tem tudo a ver com empoderamento. No Carnaval, mais do que samba no pé e uma fantasia ousada, tenho a missão de trazer essa mensagem de autoaceitação, precisamos nos amar como somos, independente de aparência e padrões. O Carnaval é uma festa popular e tem tudo a ver com isso”, finaliza.

Eduardo Graboski/Asimp