Rainha da Vila Maria, Savia David posa no barracão da escola e diz que reciclou fantasia: “sem ostentar”

Savia David, rainha de bateria da Unidos de Vila Maria, estrelou um ensaio no barracão da escola e aproveitou para conferir tudo de perto. Posando entre os carros alegóricos, ela abusou do sorriso e comemorou a volta do Carnaval. Há 5 anos na agremiação, ela conta que o clima é diferente e que a emoção tem tomado conta de todos os esquentas.

“Sinto uma energia diferente, as pessoas estão mais animadas, mais à flor da pele mesmo. É um Carnaval especial, depois de quase 3 anos sem desfile, essa volta traz um mix de sentimentos. Muito grata por termos superado essa pandemia e por voltar à avenida. É hora dos reencontros, de festa e de alegria. Sem dúvida, teremos o Carnaval mais feliz dos últimos anos. O Carnaval ganhou um novo significado e isso é mágico”.

Ansiosa para o desfile, a rainha entrega detalhes da sua fantasia. E conta que reciclou as penas para compor o look desse ano. Para ela, não é o momento de ostentar e de abusar do luxo na avenida. Savia usará um look com muito brilho e transparência, o resto, ela mantém em segredo até o momento de pisar no Sambódromo.

“Costumo sempre reciclar minhas fantasias, principalmente as penas. É praticamente o mesmo material do último Carnaval, só tingimos e mudamos as cores. Tudo se recria e se reaproveita, e isso que é legal. Sem ostentar, vou desfilar com energia e disposição. E quero chamar a atenção justamente por isso. Como rainha, tenho a missão de apresentar a nossa bateria para o público. E não ostentar e entrar na disputa pela fantasia mais cara”.

Recentemente, a rainha contou que secou 7kg em apenas um mês para desfilar. Por sua trajetória no fisiculturismo, Savia conhece bem seu corpo e consegue mudar seu shape em questão de dias. “Não sofro com dieta e treino. Reconheço bem meu corpo, sei quando é hora de mudar, ajustar alimentação e exercícios. Para mim não tem essa coisa de preparação física especial ou sofrimento”.

Eduardo Graboski/Asimp