Rainha da Vila Maria, Savia David seca 7kg para o Carnaval e revela fantasia mais ousada: “shape em dia”

Savia David é pura ansiedade para o Carnaval 2022. A rainha de bateria da Unidos de Vila Maria brilhou durante o último ensaio técnico no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, com um look pra lá de ousado. Com o bumbum de fora, ela ostentou medidas perfeitas: 69kg, 1,70m de altura, 106cm de derrière e 65cm de cinturinha. Para a folia, ela encarou uma preparação física intensa e perdeu 7kg nos últimos 30 dias com ajuda do seu preparador Guilherme Guedes.

“Conheço muito meu corpo, então tenho facilidade em secar e definir mais. Sou atleta, já participei de campeonatos de fisiculturismo, então consigo mudar meu corpo em questão de dias, sei todos os truques (risos). Estou melhor assim, mais sequinha e com mais leveza no samba, me sinto mais à vontade, consigo ter uma performance melhor na avenida. Já fiquei mais bombada no último Carnaval, mas não curti muito. Hoje meu shape está mais harmônico”.

Com um body azul, cravejado de brilho e todo trabalhado na transparência, Savia arrasou na frente da bateria ‘Cadência da Vila’, sob o comando do mestre Moleza, mostrou muita intimidade com os ritmistas e arriscou passos diferentes em plena avenida. Não à toa, ganhou aplausos do público. Para o desfile, além de uma performance de tirar o fôlego, ela promete uma fantasia mais ousada do que em anos anteriores.

“Com o shape em dia, vou para o desfile com menos roupa. Mas ousadia na medida”, avisa a rainha. “Vou fugir um pouco da nudez escandalosa, quero uma sensualidade mais elegante e refinada. A fantasia desse ano é muito rica em detalhes. Gosto de insinuar e não mostrar tudo de uma vez (risos). Muito mais do que mostrar o corpo, bacana mesmo é ter afinidade com a minha bateria e muito samba no pé”.

Neste ano, a Unidos de Vila Maria levará para a avenida o enredo “O Mundo precisa de cada um de nós”, falando de amor, fé e fraternidade, um tema bastante atual na visão da rainha, que desfila na agremiação há 5 anos. “É um enredo que emociona, principalmente nesse pós-pandemia. Voltar ao Carnaval depois de dois anos é uma alegria muito grande, reencontrar a comunidade e cada um dos ritmistas me deixou com o coração cheio de gratidão”, resume.

Eduardo Graboski/Asimp