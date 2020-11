Rainha do Carnaval da Suécia recebe o título de Musa do Brasil

Amanda Lofgren vai representar o Amazonas na disputa nacional

Amanda Lofgren recebeu o título de Musa do Amazonas e vai representar o estado na disputa nacional do Musa do Brasil, que acontece em dezembro. A beldade, que é conhecida pelo título de rainha do carnaval da Suécia e que nesse ano foi destaque na folia paulista, está no Brasil para o ensaio oficial do projeto.

A musa é carioca e vive na Suécia, mas decidiu defender as cores do Amazonas no concurso. "Fiquei lisonjeada pelo convite e decidi representar as cores do estado do Amazonas, região que me identifico e que tem uma bandeira forte de luta contra a devastação da natureza. Amo o povo amazonense e vou fazer de tudo para representar o estado à altura."

Já no clima do concurso, Amanda participou de um ensaio sensual na praia, com direito até à foto com a bandeira do Brasil e no meio da vegetação. A beldade posou com um biquíni azul e um colorido atraindo olhares dos banhistas.

Sobre o carnaval, Amanda está na expectativa da realização do evento devido à pandemia do Covid-19. "O Carnaval é minha paixão, mas ainda não sabemos quando acontecerão os desfiles. Acredito que essa definição vá acontecer apenas depois da distribuição da vacina. Enquanto isso fico na expectativa."

O Musa do Brasil mais uma vez aposta na diversidade e na valorização de todos os tipos de beleza. A disputa do título está prevista para acontecer no dia 12 de dezembro, em São Paulo.

Lipe Aramuni/Asimp