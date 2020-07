Rainha do rodeio de Bauru se torna musa fitness e mira carreira artística

Kaliny Sant’Anna malha a 10 anos e vai influenciando outras mulheres.

O ano de 2017 foi simplesmente incrível para Kaliny Sant’Anna, a gata foi eleita nesse ano a Rainha do importante rodeio da cidade de Bauru, localizado no interior de São Paulo. Atualmente com 27 anos a beldade conta que a 10 se dedica a uma rotina de treinos e vem apresentando seu dia a dia através das redes socais. Modelo importante já realizou alguns trabalhos para marca de roupa fitness, suplementos e agora quer mesmo mirar em uma carreira artística. Amante de esporte a gata agora se vê pronta para se jogar em um projeto nacional e para isso está analisando uma possibilidade de estrear ano que vem no carnaval de São Paulo. “O lado artístico que envolve o carnaval é lindo sou apaixonada pela qualidade do trabalho, ser uma das integrantes da escola será a realização de um sonho” afirma. Sem dar muitos detalhes ainda sobre que agremiação ela negocia, ela apenas informa que não é só no carnaval que ela deve aparecer. Tem também uma possibilidade dela disputar um concurso a nível nacional e assim ir pavimentando a estrada da sua carreira artística que a cada dia vem se consolidando.