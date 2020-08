Rayane Souza participa de concurso que vai eleger bumbum mais bonito do Brasil

Ela arrasa sempre nas redes sociais com suas postagens exibindo toda a sua beleza, elegância e charme. Estamos falando da modelo fitness Rayane Souza foi escolhida para representar o estado de Goiás no concurso Mais Belo Bumbum do Brasil 2020 e vai lutar para ser eleita a dona do bumbum mais lindo do país.

A final está prevista par o dia 04 de novembro no Deck Beach, na Barra da Tijuca-RJ, onde a bela espera brilhar para levantar o título contra as demais representantes dos demais estados.

Rayane Souza, dona de um corpo escultural é muito elogiada nas redes sociais. A beldade faz grande sucesso por onde passa com seu corpo sarado e seu bumbum na nuca. Alguns dos comentários deixados pelos seus seguidores são: "Espetáculo", "Delícia" e "Maravilhosa".

Nas redes sociais, a gata não economiza nos seus cliques, onde ela esbanja toda a sua sensualidade através de fotos mostrando todas as suas belas curvas através de cliques ousados mostrando seu bumbum avantajado. Para poder acompanhar mais sobre Rayane Souza, basta seguir ela no seu Instagram @rayanesouza575, onde ela exibe sua boa forma sempre.