Renata Monteiro faz sucesso nas redes sociais com bumbum gigante

Ela arrasa sempre nas redes sociais com suas postagens exibindo toda a sua beleza, elegância e charme. Estamos falando da gata Renata Monteiro foi escolhida para representar o estado do Amapá no concurso Mais Belo Bumbum do Brasil 2020 e vai lutar para ser eleita a dona do bumbum mais lindo do país.

O concurso será realizado de maneira online por votação no Instagram oficial do evento entre os dias 25 de maio e 04 de julho e a final está prevista par o dia 04 de novembro no Deck Beach, na Barra da Tijuca-RJ, onde a loiraça espera brilhar para levantar o título contra as demais representantes dos demais estados. Na votação online, Renata já superou diversas outras candidatas e já está na final que acontece por meio do Instagram do concurso @maisbelobumbumdobrasil1.

"É maravilhoso participar desse concurso. Estou aqui para me destacar e ganhar", avisou a dona do bumbum na nunca que é muito elogiada nas redes sociais. A beldade faz grande sucesso por onde passa com seu corpo cheio de curvas.

Nas redes sociais, a gata não economiza nos seus cliques, onde ela esbanja toda a sua sensualidade através de fotos mostrando todas as suas belas curvas através de cliques ousados mostrando seu bumbum avantajado.