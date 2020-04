Rita Mattos a Gari Gata planeja nova capa de revista

A gata ficou conhecida em 2015 após ser capa da revista Playboy.

Ela ficou nacionalmente conhecida após chamar a atenção pela beleza na sua profissão de Gari, de lá pra cá muita coisa aconteceu na vida da beldade. Após 5 anos de sua aparição ela volta muito mais linda e corpo ainda mais sarado, seu objetivo um só ela quer mostrar novamente sua beleza em páginas sensuais mais uma vez, em 2015 a gata foi capa da playboy e se consagrou sendo referência como profissional e beleza de cuidados. De Realengo no Rio de Janeiro a beldade também planeja outros projetos como uma possível ação musical. Inclusive ela começa uma aproximação com uma grande escola de samba de São Paulo para em 2021 estrear nas passarelas do Anhembi, já que a beldade já desfilou pela Mocidade no Rio de Janeiro. Sem dúvida valerá a pena acompanhar a nova fase da gata que está 5 anos mais velha porém 5 vezes mais sexy.