SBT novo reality: Bake Off Brasil Celebridades

Ator da Globo Agles Steib, Suel e Miss Bumbum barraco negociam com o SBT para o novo reality; confira os outros nomes em negociação com o canal

Estão sentindo novidade no SBT? É o novo Reality Show que já começa a se espalhar pelo, Brasil! Com apresentação de Caio Castro, a primeira edição de “Bake Off Brasil Celebridades, tem estreia marcada para outubro, e alguns nomes de possíveis participantes já estão circulando na web…

De acordo com fontes, a funkeira Amanda Miury cantora do grupo Jaula das Gostosudas, Ator da Globo Agles Steib, Taty Sindel Miss Bumbum Barraco e o cantor de pagode Suel Ex-Grupo Imagina Samba estão em negociações para assinar contrato com a emissora, após semanas de negociação, e participarão da primeiro temporada do reality, alguns artistas teria recusado convites para integrar o programa.