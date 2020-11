Selfie reality: Formato inédito no Brasil estrelado por médica modelo do Instagram repercute e briga por horário nobre na TV

Rayane Laura, do programa HDH, ou Hóspedes do Hospício, chama a atenção da web e atrai fandoms do extinto Pânico para a televisão

Já faz um mês que a médica modelo do Instagram, Rayane Laura, estrelou como musa do programa de humor da Rede Brasil de Televisão, o HDH (Hóspedes do Hospício). Mas o que ela e nem a produção do programa poderia imaginar é que a sua aparição renderia repercussão e mais fãs de selfie reality assistindo TV. A modelo viu a notícia com surpresa. “É um trabalho muito gratificante e estou feliz que está fazendo sucesso. O público que nos assiste e que me manda mensagem nas redes sociais é muito acolhedor”, disse. A modelo ainda contou que foi parada por um fã brasileiro na Bolívia para falar sobre sua participação. “Já estou sendo reconhecida nas ruas, foi um choque pra mim”.

Rayane estrela o primeiro selfie reality da televisão brasileira, um formato que, segundo a produção do HDH, nunca foi realizado no Brasil. O selfie reality acompanha o dia a dia da modelo, onde ela mesma produz seus materiais, como se fosse postar nos stories do Instagram, mas que serão editados e veiculados no canal da emissora. “O objetivo é mostrar tudo o que eu faço na minha rotina, assim como vários influenciadores fazem em seus perfis nas redes sociais. A diferença é que vai tudo pra televisão”, ela conta.

O HDH, ou Hóspede do Hospício, é apresentado aos domingos, das 20:30 às 22:30, em sua edição ao vivo e com versão remix às quartas feiras, às 21:30. “Uma briga pro horário nobre da TV que quero ganhar”, diz Rayane, que conta com a simpatia de fandoms do extinto Pânico.