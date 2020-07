Sem se preocupar com padrões, iInfluencer transforma tarefas domésticas em tema de ensaio quente durante a quarentena

A influenciadora Lu Duarte, encarna a dona de casa sensual em novo ensaio publicado no Instagram. De acordo com a modelo, o objetivo do ensaio é mostrar as curvas para que outras mulheres não precisem se preocupar com padrões de corpo na quarentena.

"Quando faço os meus afazeres domésticos, gosto de estar à vontade. Sempre estou confortável apenas de avental", contou Lu Duarte, que aparece ainda colocando as roupas para lavar dentro de uma máquina com o bumbum empinado. "O peso ganho não nos impedem de sermos sexy", declara Lu Duarte.

Nas fotos, a ex-capa da Playboy se exibe na cozinha fazendo brigadeiro e mostrando com sensualidade uma rotina em casa durante a quarentena. Todos os cliques contaram com maquiagem e figurino caprichados, bem como decotes para lá de cavados.

A modelo quis mostrar um pouco da sua intimidade no isolamento. “O imaginário das pessoas é pensar como estamos lidando com a quarentena e consegui mostrar muito bem nesse ensaio”, disse.