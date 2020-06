Sharlene Seixas revela cuidados com a beleza durante a quarentena

A digital influencer Sharlene Seixas revelou os seus cuidados com a beleza durante a quarentena, destacando a sua escolha para fazer a micropigmentação de sua boca e sobrancelhas com a melhor profissional do Rio de janeiro, a Maykelly Santiago.

Os seguidores de @sharleneseixasoficial já conhecem seu ritual beleza. A morena sempre está cuidando de si para manter o seu corpo em boa forma visando qualidade de vida, pois hoje ela é casada e mãe, além de tornar-se uma digital influencer muito procurada para publicidade, propaganda e marketing digital, em diversos meios, moda, fitness, alimentação, beleza, entre outros.

Sharlene Seixas também destaca que com as medidas de proteção frente ao coronavírus e o uso obrigatório de máscara, um novo foco em cuidados de beleza surgiu: OLHAR!

E para trazer naturalidade, beleza e sofisticação para seu olhar, a gata escolheu a artista Maykelly Santiago para fazer suas sobrancelhas realistas pela técnica de Microblading fio a fio.