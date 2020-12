Sheyla Mell revela superstição para virada de ano: “Jejum de 24 horas”

Miss Bumbum México, Sheyla Mell teve um 2020 cheio de surpresas. Além de posar para três revistas diferentes, a loira ficou noiva, e foi uma das vítimas da covid-19. A loira fecha o ano posando nua, pela quarta vez em 2020, para a plataforma NUDZ, lançada na última semana. Esperançosa e de muita fé, a Miss Bumbum revelou ter uma superstição para a passagem de ano.

“Sempre fui uma mulher de muita fé, de muita oração e pensamento positivo. Teve um ano, não me lembro qual, que eu fiz um propósito de jejum de 24 horas, e deu resultado. No ano seguinte, tudo fluiu. Não precisei perseguir nada, tudo o que eu queria caía direto no meu colo, na minha mão. Segui fazendo esse jejum, mas na virada do ano passado eu não fiz. Deu no que deu”, revela Sheyla.

A beldade, que está divulgando o seu último trabalho do ano, disse o que espera do ano de 2021.

“Quero muito dólar, real, euro, libra e saúde. E menos gente cuidando da minha vida. Cansei de amizades por interesse, por benefícios, de gente sanguessuga. Uma mulher ambiciosa só tem duas opções: alguém que caminha com ela ou ninguém em seu caminho. Sendo assim, sou eu esta mulher, não aceito menos do que eu mereço”, disse ela.