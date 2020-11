Sheyla Mell sai em defesa do Amapá e ataca: "não tenho medo de políticos"

Ao contrário do que muita gente ainda acredita, Sheyla Mell, a Miss Bumbum México, não é mexicana. Natural do Ceará, ela vive há quase 15 anos em São Paulo. Revoltada com o que aconteceu com o estado do Amapá, que ficou quase um mês sem energia elétrica, a loira vestiu um 'uniforme' da seleção brasileira e atacou os políticos do país.

"Querem bumbum? Está ai, bumbum para vocês, senhores políticos, governantes desgovernados! O nosso país não é só cerveja, futebol, churrasco, caipirinha e mulher gostosa, não. O que as pessoas estão enfrentando no Amapá, eu senti na pele quando criança, no interior do Ceará. As dificuldades que o Nordeste e Norte do Brasil enfrenta, vai muito além do que o resto do país tem conhecimento. Se for investigar bem, mesmo sendo noticiado que o apagão no Amapá acabou, com certeza as cidades do interior, as mais pobres, permanecem sem energia. É um descaso total. É revoltante", criticou.

Sobre fazer um ensaio sensual para criticar o governo, Sheyla é direta!

"Foi como eu disse... Eles querem bumbum, temos bumbum. Querem futebol, temos futebol. A minha crítica é usar aquilo que eles tanto querem e admiram, para jogar na cara deles a verdade. Não tenho medo de político. Eu pago imposto alto sobre tudo o que eu consumo, tenho o direito de cobrar o bom emprego desse dinheiro", finalizou Sheyla Mell.

Rômulo Moreira/Asimp