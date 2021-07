Sid Bertho é considerada a Musa da Pesca Esportiva

Ela é linda, inteligente, ama a natureza e é considerada a Musa da Pesca Esportiva. Estamos falando da modelo Sid Bertho, que arrasa nas redes sociais sempre exibindo toda a sua beleza e seu corpo escultural praticando sua grande paixão, a pescaria.

Moradora de Cuiabá, capital do Mato Grosso, Sid Bertho, também chamada de Musa do Pantanal, sempre compartilha nas suas redes sociais cliques praticando a pesca esportiva sempre de biquíni , devido ao grande calor que faz na região do Pantanal, segurando as diversas espécies de peixes que ela consegue pescar nas águas dos rios mato-grossenses.

A beldade cuiabana sempre recebe uma grande quantidade de elogios dos seus mais de 30 mil seguidores sempre referindo-se ao seu posto de Musa do Pantanal. “Deusa do Pantanal”, elogiou um seguidor. “Gata do Pantanal”, destacou outro. “Sereia dos rios”, concluiu um terceiro. Para acompanhar mais sobre a Sid Bertho, basta seguir ela no seu Instagram @sidbertho e curtir suas lindas fotos.