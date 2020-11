Silvinha Schereiber é eleita rainha da escola de samba Camisa 10

Fundada em 06 de setembro de 2020, o Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Camisa 10, é a caçulinha do carnaval do Rio de Janeiro.

Veterana do carnaval carioca, Silvinha Schereiber foi musa das escolas Em Cima da Hora, Alegria da Zona Sul e União do Parque Curicica, além de defender como rainha de bateria, a Renascer de Jacarepaguá e a Unidos da Ponte. A Biomédica aceitou o convite para vestir a coroa da Camisa 10 e é só elogios para os dirigentes da agremiação.

“Não sou carioca, não nasci no meio do samba mas no samba me criei. Sou do Sul do país e fui muito bem recebida pelos sambistas das escolas que passei no Rio de Janeiro. Tenho um carinho imenso por cada comunidade, por cada componente de cada uma. Mas, agora, é hora de escrever uma nova história. Estou muito feliz e muito agradecida pelo convite da Camisa 10. Eu amo o carnaval, o samba, essa magia que unifica as raças, o credo, o sexo. Ser a primeira rainha e, torço para que eu seja a única, bem velhinha, levando a escola pela avenida, é uma honra”, contou a loira.