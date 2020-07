Sósia da Anitta, musa de São Paulo posa de fio dental para grife européia

Mayra Borowik, a musa do estado de São Paulo pelo projeto Musa do Brasil, posou sensual para uma grife européia de lingeries e atraiu olhares dos seguidores. A beldade postou fotos do ensaio em suas redes sociais e arrebatou centenas de curtidas e comentários.

A bordo de uma lingerie branca, com calcinha fio dental, a musa mostrou toda sua boa forma e um bumbum perfeito.

"Estou no auge da minha beleza e me sentindo poderosa. Claro que sempre podemos melhorar mas estou muito satisfeita com meu shape e aparentemente os seguidores também", disse aos risos.

Conhecida pela sua semelhança com a cantora Anitta, a Musa de São Paulo mora em Portugal e estará no Brasil em setembro para o ensaio oficial do Musa do Brasil.

Lipe Aramuni/Asimp