Sósia da Anitta recebe o título de Musa do estado de São Paulo

A modelo Mayra Borowik foi selecionada pela organização do Musa do Brasil para representar o estado de São Paulo na edição de 2020. A beldade, que tem 26 anos e mora na cidade de Lisboa, é mais uma participante revelada pela organização do projeto, que aposta mais uma vez na diversidade.

Natural da cidade de Itapetininga, interior de São Paulo, Mayra atua na área financeira em Portugal e terá sua primeira experiência como modelo no Musa do Brasil.

"Dá um frio na barriga imaginar que vou representar a beleza do meu estado em um projeto tão importante como o Musa do Brasil. Espero mostrar que as mulheres paulistas são as mais calientes do país", disse aos risos.

Quanto a semelhança com a cantora Anitta, a beldade se sente lisonjeada. "Sou fã da Anitta. Acho ela uma mulher forte e com personalidade, como boas arianas que somos. Os meus seguidores e amigos sempre fazem essa comparação e acho que temos algo em comum sim. Fico muito feliz em ser comparada com uma mulher tão linda como ela."

Mayra virá ao Brasil para participar do projeto, previsto para setembro. As datas oficiais ainda dependem da liberação das autoridades sanitárias para a realização de eventos, devido à pandemia do COVID-19.

Lipe Aramuni/Ag. Luxxus