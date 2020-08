Sucesso na moda na Ásia, Fernanda Cecília Trindade posa sensual e busca oportunidades no Brasil

A mineira tem contratos com grifes do mundo inteiro

Com contratos espalhados por grifes renomadas e grandes agências de modelo de diversos países, principalmente na Índia, Fernanda Cecília, que tem 13 anos de carreira, busca oportunidades no Brasil.

"Meu maior ideal é trabalhar no Brasil, mas falta mais oportunidade", disse a modelo, que tem 1,76m de altura, busto 84, cintura 61, quadril 86, cabelo castanho claro e olhos cor mel.

Para manter essas medidas, Fernanda pratica musculação e yoga.

Além de trabalhar no Brasil, a modelo tem outros projetos. "Quero trabalhar na moda ainda por alguns anos, mas com tudo que aprendi, vendo em vários países, quero colocar no papel e realizar. Também quero comprar minha loja e montar minha marca. Ainda estou desenhando minha coleção. Quando sair do papel, aí realizarei meu outro sonho. Quero tudo por meios tecnológicos, que não agridem a natureza. Além de uma equipe preparada para saber explicar o produto e a qualidade que estará na loja. Não abro mão disso . Com esses pensamentos, tenho absoluta certeza que será um sucesso a loja que já tem nome em mente, mas ainda não revelei", planeja.

Outro plano de Fernanda é reabrir sua antiga agência na Índia, chamada de Cleópatra Models, onde ela, sozinha, foi destaque entre todas as outras agências, sendo referência entre as modelos.

"Quero voltar aos meus empreendimentos, mesmo porque a carreira de modelo não dura para sempre, a beleza acaba e o que fica e quem somos e o que fizemos ao próximo e a nos mesmos".

