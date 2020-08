Suellem Menezes revela como é ser mamãe fitness

Suellem Menezes está consolidando sua carreira como digital influencer. A musa fitness, que é mãe de duas meninas, de 15 e oito anos, passou a utilizar principalmente seu Instagram para compartilhar dicas e informações para que seus seguidores possam ter um caminho mais fácil para obter a boa forma física. Seja com posts motivacionais ou dicas cotidianas, a musa busca levar conhecimento aos seus fãs.

A mamãe Suellem informou como encontra tempo para se dedicar as suas filhas, trabalho e mundo fitness. "Tudo que faço é com amor e o tempo é meu maior aliado. Adoro praticar exercícios da maneira mais saudável e com dedicação", revelou a musa amazonense que arrasa nas redes sociais sempre ostentando seu shape sarado e sua barriga trincada.

Nas redes sociais, a mamãe fitness não economiza nas fotos ostentando seu belo shape.