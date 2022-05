Superando as adversidades, Mirela Cruz consegue TOP3 em competição realizada em São Paulo

Superação é o nome dela. Estamos falando de Mirela Cruz, atleta tricampeã mundial de Deadlift e Bench Press, além de praticar inúmeras modalidades de esportes de força, esteve competindo o Strongman realizado pela CBSM (Confederação Brasileira de Strongman) no Arnold Classic South América, realizado no Expo Center Norte, na Zona Norte, da cidade de São Paulo, no último final de semana.

A atleta já vinha com um histórico de recuperação de uma lesão na coxa e ainda se submeteu a perder 12 kg em duas semanas antecedentes ao evento para poder entrar na categoria de peso até 75kg (Midlle Weight Women – MWW –67,1 kg at 75,0 kg).

Quando um atleta perde tão abruptamente peso ele consequentemente perde força e vocês vão se perguntar como ela conseguiu?

Pois é, Mirela competiu na sexta-feira, participando de duas provas, sendo a 1ª LOG LIFT Clean e Press 70 kg (Limit Time: 60 seconds)e sua 2º prova DEADLIFT MEDLEY – (Tempo 60 segundos)140/160/180/200kg.

No sábado, a atleta não se sentiu bem e não competiu, precisou de atendimento médico e assim que teve alta no domingo foi para a competição, onde teria mais duas provas: ARRASTO DE CORRENTES de 120 kg (esta quarta prova a atleta conseguiu vencer) e ATLAS STONE – (Tempo Limite – 60 segundos) a uma altura de 1,20 metros 80, 90, 100, 110,120, 130 kg.

“Estou muito feliz com todo aprendizado que tive até esta competição, sabia que não estava na minha melhor preparação, mas fui brigar.Desistir nunca foi uma opção! Era apenas EU me desafiando o tempo todo. Sou vitoriosa por ter passado tudo que passei, sentido tudo que senti e o melhor estar ao lado de pessoas que me fortalecem, que eu admiro. Isso é a magia doesporte”, disse a atleta.

No geral, a atleta Mirela Cruz garantiu o 3º lugar, mostrando a todos e a si mesma que podemos tudo o que nos propusemos fazer.

E pensa que acabou? Mirela nos contou que em junho já tem Mundial na Sibéria de Mas WRESTLING, fora as seletivas dos campeonatos de Powerlifting. Vamos acompanhar essa guerreira e torcer muito por ela.