Susane Amante concorre à Musa de Santa Catarina pela cidade de Tubarão

Susane Cardoso Amante, 32 anos, administradora e modelo, está concorrendo ao título de Musa de Santa Catarina, depois de ter participado da seletiva online do concurso e recebeu o título de Musa de Tubarão 2021. O concurso irá ocorrer no dia 25 de junho, no Salão Nobre do Imbituba Atlético Clube

"Emoção ímpar! Um sonho de criança realizado, representar minha amada cidade! Fui escolhida através de uma seletiva no qual passei por algumas etapas online e presencial, conquistando assim o título de musa de Tubarão/SC! Quem me conhece sabe da paixão e orgulho que tenho por esta cidade. E deve ter me ouvido falar que é a 53° em qualidade de vida de 5.568 municípios brasileiros! Sem contar a localização privilegiada entre a serra e o mar", disse Susane.

Ela complementou: "Tenho orgulho de minha terra. O povo desta cidade mesmo em meio a dificuldades nunca desiste e tem uma força incrível de reconstrução. Minha missão agora é representar a Cidade de Azul na etapa estadual do concurso Musa de Santa Catarina! Meu objetivo além de representar a cidade é ser porta-voz de quem nunca foi ouvido, da mulher que não consegue se olhar no espelho, da beleza escondida atrás da correria, da mulher ferida pelos olhares da multidão!", declarou a beldade que já posou com a faixa de musa da linda e badalada cidade, que fica situada no sul catarinense.

O concurso tem direção estadual de Jefferson Rosa e a vencedora disputará o concurso nacional Musa do Brasil.