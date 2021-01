Talita Reis arrasa como primeira cadeirante candidata a Musa do Brasileirão

A modelo Talita Reis é um exemplo de dedicação, luta,fé, esperança e beleza feminina, pois mesmo impedida por uma questão fisíca de andar, isso não foi um obstáculo para que ela tornasse um sonho realidade, o de representar o seu time do coração, o Atlético Mineiro, no concurso Musa do Brasileirão.

Talita, cadeirante, mora em Sete Lagoas-MG, 32 anos, formada em Processos Gerenciais, Agronegócio e Psicologia, se identifica como uma apaixonada por futebol e pelo Galão da Massa. A beldade diz que é uma honra estar abrindo as portas para as pessoas com deficiência para participarem de concursos de musa.

"Sentimento maravilhoso de representar o meu time que escolhi vestir a camisa e o mais incrível é o apoio dos torcedores que estão sempre me enviando mensagens positivas e torcendo por mim, pedindo para eu trazer o prêmio para eles. É uma experiência única e sem sombra de dúvidas, um dos desafios mais surpreendentes que já enfrentei. Estou me refazendo, me reinventando e me conhecendo melhor depois da inscrição. Estou muito feliz com as superações e resultados. Saber que estou abrindo portas nesse concurso para outras pessoas com deficiência poderem mostrar sua beleza é um sentimento único e uma responsabilidade muito grande", revelou Talita.

Nas redes sociais, a beldade não economiza nas fotos ostentando toda sua simpatia e beleza. Para poder acompanhar mais sobre a Talita Reis, basta seguir ela no seu Instagram @talitaavelar.ofc.