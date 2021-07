Taynara Gonçalves mostra o que a baiana tem e quer profissionalizar carreira

Após ultrapassar 80 mil seguidores beldade organiza carreira.

A baiana Taynara Gonçalves é só alegria, a gata que superou a marca de 80 mil seguidores em seu Instagram, agora está cada vez mais influenciando diversas pessoas que acompanham o seu dia dia nas redes. Atualmente moradora de São Bernardo do Campo ela tem visto a necessidade de profissionalizar sua carreira, isso porque cada vez mais tem recebido diversos convites que vão desde os comerciais aos artísticos. Tay comentou que está analisando todos os convites e que quem acompanha sua vida vai perceber uma mudança em sua forma de se posicionar. Entre alguns projetos que estão chegando a beldade está a possibilidade de desfilar no carnaval no ano que vem. Com toda certeza vale a pena acompanhar os próximos passos e ver o grande desenvolvimento dessa promissora influencer.

inovadayassessoria@gmail.com