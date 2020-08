Tetra campeã de fisiculturismo Izabel Brum vai se tornando influencer

Com muitos planos a beldade não descarta projetos artísticos.

Aos poucos Izabel Brum vai se consagrando como uma importante influencer. A beldade que tem no currículo 4 títulos de fisiculturismo, afirma grande interesse em retornar a competir. Agora óbvio que não é só por ser atleta que Iza chama a atenção, nas redes sociais ela vem ganhando muita notoriedade tanto que sua conta no Instagram @izabelbrum02 já passa os 12k de seguidores. São pessoas que admiram e se inspiram nela, agora também está sendo procurada para novos projetos artísticos como ensaios fotográficos, parcerias e até para ser uma musa de escola de samba, o que ela afirma que teria que se dedicar a aulas para mostrar um bom samba no pé. Agora tudo isso deve ter novos capítulos após esse período de quarentena onde Izabel afirma analisar cada projeto com calma e tomar a melhor decisão possível pra sua carreira como atleta e para os prováveis projetos artísticos.