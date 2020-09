Thais Cordeiro, dançarina do e o tchan, mostra boa forma em clique de biquíni: 'Que aBundância meu irmão'

Loira compartilhou a imagem no Instagram, neste final de semana.

Thais Cordeiro não se cansa de colocar o corpinho para jogo e mostrar sua boa forma em cliques de biquíni nas redes sociais. Neste final de semana, , a loira brindou seus seguidores no Instagram com mais um registro, em que aparece com um conjunto de biquíni em um parque . Na legenda, comemorou a chegada do fim de semana. "Bom dia ", escreveu ela.

Recentemente, ela arrancou suspiros de seus seguidores ao aparecer de biquíni com estampa. Além de recentemente ela deu um show ao vivo numa live do DɅN FERRɅZ, no clique deste final de semana Thais aproveitou a piscina do hotel, mostrando resultado de uma boa forma e o bumbum na nuca.

A loira também em intrevista falou sobre colocar próteses de silicone nos seios. “Tinho planos de turbinar os meu seios por conta de eu se dançarina e modelo. Explicou que preencheria melhor o meu perfil de corpo e ficaria mais natural, inclusive. Vou me sentir mais linda”, contou.