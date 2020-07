Thais Cordeiro mostra corpo sarado em fotos na praia de biquíni

Bailarina do É o Tchan publicou o clique em sua página no Instagram na tarde da Quinta-feira, 2, e arrancou elogios de seus seguidores.

Uau! Thais Cordeiro está supersarada! A bailarina do "É o Tchan " publicou em seu Instagram uma foto mostrando corpo sarado de biquíni. Na imagem, ela aparece com as curvas em evidência e a barriga sequinha. Os seguidores da gata foram só elogios e muitos deles comentaram que Thais era 'perfeita'.